شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إس تي سي (7010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.15% ليكسب السهم نحو 20 هللة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 133.60، ليستهدف مستوى الدعم 127.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 128.80 ومستوى المقاومة 133.60.