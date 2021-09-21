شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخطى دعم خط اتجاه صاعد - تحليل صباحي – 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليتخطى المؤشر دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.61% بما يعادل -69.51 نقطة ليستقر على المؤشر على مستوى 11,328.33، وأمام ذلك يظل المؤشر مستفيداً من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك المؤشر حيال مستوى الدعم 11,285.0، ففي حالة كسر هذا الدعم سيعلن المؤشر البدء في موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 11,033.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,170.00 ومستوى المقاومة 11,500.