شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الذرة تسجل 206 مليون دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من أذرة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر يونيه الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 206.6 مليون دولار، بينما كانت 179.2 مليون دولار خلال شهر يونيه عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 15.3%.

وجاءت واردات الذرة ضمن قائمة السلع الأكثر استيرادا خلال شهر يونيه الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشملت واردات كلا من المواد الأولية من حديد أو صلب 345.5 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 282.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 22.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة نحو 318.1 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 283.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 12.4%.

وضمت قائمة السلع أيضا، كلا من واردات من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 316.1 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 263.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 20.1%، إلى جانب الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته بقيمة 177.4 مليون دولار، مقابل 161.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة ارتفاع بلغت قيمتها نحو 9.6%، فضلا عن واردات الزيوت المكررة وبلغت قيمة وارداتها نحو 85.2 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 77.7 مليون دولار خلال شهر يونيه عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.6%.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيه الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 6.55 مليار دولار، بينما كانت 6.49 مليار دولار في شهر يونيه عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 0.9%