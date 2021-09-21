شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك (SOKOUK) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم امس الاثنين من الارتفاع بقوة ليغلق عند مستوى 24.50 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 24 فلس، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 26 فلس خلال الاجل القصير، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 23.90 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 24 وبين مستوى المقاومة هو 25.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد