شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 1.528 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.50 ريال كمستوى اول ثم 1.46 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء الهسم اسفل مستوى 1.57 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.51 وبين مستوى المقاومة هو 1.55 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط