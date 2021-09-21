شكرا لقرائتكم خبر عن إنوفست (INOVEST) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة امس الاثنين وبفجوة سعرية حيث اغلق عند مستوى 104 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الشهر الحالي، و بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 112 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 98 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 101 وبين مستوى المقاومة هو 108 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد