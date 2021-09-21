شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم ليغلق عند مستوى 855 فلس امس الاثنين، مقتربا بذلك من الحد السفلي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل المخترقة لاسفل، والذي يشكل مقاومة قد تجعل السهم يواصل اتجاهه الهابط على المدى المتوسط للوصول لمستوى الدعم 840 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 865 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 850.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 858.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط