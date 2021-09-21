شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال الجلسة، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 328 فلس، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى331 فلس، في ظل استمرار الاداء السلبي للمؤشرات الفنية، حيث اطلق مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 280 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 350 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 321 فلس وبين مستوى المقاومة هو 335 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط