شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 171 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في سبعة سنوات، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 165 فلس، مما يشير الى امكانية ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 185 فلس كمستوى اول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 160 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 168 وبين مستوى المقاومة هو 178 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد