شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 231 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في اسبوعين، بالتزامن مع انطلق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد ينخفض لمستوى الدعم 215 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 238 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 228 فلس وبين مستوى المقاومة هو 233 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط