شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى82 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم مرة اخرى في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 87 فلس كمستوى اول ثم 95 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 81 وبين مستوى المقاومة هو 85 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد