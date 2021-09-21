شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليخسر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس والاربعاء الماضيين، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 129 فلس، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية اشارات سلبية، حيث اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا للوصول لمستوى الدعم 123 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 135 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 126 فلس وبين مستوى المقاومة هو 130 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط