شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف ليغلق امس الاثنين عند مستوى 3 ريال، مصحوبا بتدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 2.70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.94 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط