شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 11178 نقطة، ليخسر بذلك المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاحد الماضي، ويواجه المؤشر حاليا مستوى الدعم 11170 نقطة، والذي في حالة اختراقه فسيعد ذلك اشارة سلبية تشير الى امكانية ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم التالي عند 11030 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,154 بينما مستوى المقاومة هو 11,218 نقطة