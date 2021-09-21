شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 21-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 7508 نقطة، في ظل تداول المؤشر في نطاق ضيق للغاية خلال الجلسة، بالتزامن مع اقتراب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وفي حالة تجاوز المؤشر لمستوى 7550 نقطة، فسيمهد ذلك لمزيد من الارتفاع قد يشهده المؤشر لمستوى المقاومة 7800 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,493 بينما مستوى المقاومة هو 7,520 نقطة