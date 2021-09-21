شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مؤسسة الحبوب: شركات المطاحن تحقق مستهدفات الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة م. أحمد الفارس أن فروع المؤسسة وشركات المطاحن بالمملكة تلعب دورا مهما في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، وتوفير السلع الغذائية الأساسية لجميع المواطنين والمقيمين وزوار وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال تفقده فرعي المؤسسة وشركة المطاحن الرابعة بالمنطقة الشرقية. واطلع الفارس خلال الجولة برفقة المسؤولين بفرعي المؤسسة بمحافظتي الدمام والأحساء وفرع شركة المطاحن الرابعة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على سير العمل، والخطط التشغيلية للإنتاج بهدف توفير جميع احتياجات السوق من القمح والدقيق المخصص لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، والتأكد من حجم المخزونات الاحتياطية.