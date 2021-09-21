شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف دعوى عمالية واردة بالشرقية في 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التسوية الودية في وكالة الشؤون العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمان التويجري، أن الدعاوى العمالية الواردة خلال النصف الأول من عام 2021 في المنطقة الشرقية بلغ عددها 21.335 دعوى، بنسبة صلح بلغت 82 % من إجمالي العدد، أما المبالغ المستردة لمستحقيها فبلغت 91.152.274 ريالًا، مشيرًا إلى أن عدد المصلحين الذين تولوا القضايا السابقة بلغوا 66 مصلحًا على مستوى المنطقة.

جاء ذلك أثناء تكريم أفضل 10 موظفين على مستوى المنطقة الشرقية والمتميزين في تحقيق نسبة الصلح بالتسوية، وتسليمهم شهادات شكر وتقدير على تميزهم، وذلك في مقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، ومساعده لقطاع العمل.

وشدد التويجري على قدرة وتمكن الموظفين في المنطقة الشرقية من معالجة الدعاوى العمالية وإدارة جلسات الصلح بين طرفي النزاع بمهارة تفاوضية بشكل احترافي، الأمر الذي قلل من تدفق القضايا للمحاكم العمالية بالوصول إلى أعلى نسبة صلح بين أطراف الدعوى إلكترونيا عبر الاتصال المرئي.

وأضاف التويجري: إن الموظفين المكرمين أسهموا في ارتفاع نسبة الصلح على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أنه فخور بهم وبجميع الزملاء المصلحين على مستوى المملكة الذين يبذلون جهودا مشكورة وهم مستشعرون لأهمية عملهم ودوره في الإصلاح.

وثمّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل زيارة مدير عام التسوية في المملكة، وحرصه على لقاء الموظفين ودعمهم، معربا عن فخره بحصول المنطقة الشرقية على مراكز متقدمة وبنسب مرتفعة في عمليات الصلح.