شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: نتائج إيجابية لتوسعات الحكومة في مشروعات النقل والأسمدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه طبقا لخطة الدولة لتطوير النقل والسكك الحديدية والقطار السريع لدينا خطط طمحة أيضا، لتوفير فلنكات السكك الحديدية من خلال شركة سيجوارت المتخصصة في تصنيع الفلنكات الجديدة، ومن هذا المنطلق ضاعفنا إنتاجية الشركة ووصلنا أن المصنع الحالي يعمل بالطاقة القصوى.

وأشار أنه تحسبا لخطط الدولة بادرنا بالبدء في بناء مصنع جديد لإنتاج الفلنكات، لتوفيرها للتوسعات المستقبلية بالتعاون مع عدد من الشركات والهيئات العامة حيث سيتم تدشينه قبل نهاية العام الجارى .

أشاد عماد الدين مصطفى ، بتلك المشروعات الكبيرة إضافة الى للدخول في شراكة لتدشين شركة جديدة؛ لتوفير جزء من الاحتياجات إضافة لشركة سيجوارت، موضحا أن الهدف تلبية احتياجات النقل .

وحول القلعة الصناعية في كيما أسوان، أشار إنها تشهد تطورا كبيرا بعد فترة تعثر نتيجة الأحداث التي مر بها الاقتصاد المصرى ، لافتا أن المشروع يعمل بأكثر من طاقته ويصدر للخارج بعد التغلب على التحديات وتشغيل المشروع الذى بدا في ابريل 2020 ، وتوقف ثم عاد مرة أخرى ، ولا سيما أن أسعار الأسمدة تضاعفت في السوق العالمى، مما زاد من إيرادات الصادرات .

أوضح إنه جارى التفاوض لإنشاء وحدة حامض في المصنع القديم، والتفاوض مع الشركة المنفذة ، بعد إنهاء التفاوض مع البنوك على جدولة القروض بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وانخفاض الفائدة بشكل كبير .

أضاف رئيس القابضة الكيماوية، أن الإصلاح الاقتصادي جذب المستثمرين لمصر وقلل المخاطر والخوف من الاقتصاد المصرى وكلها مؤشرات إيجابية نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى مما يساهم في تطوير الشركات بصورة أفضل الفترة المقبلة.