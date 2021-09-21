شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها و"داو جونز" يهبط بأكثر من 600 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب لتطورات جائحة كورونا وأيضا قبيل اجتماع الفيدرالي بالإضافة إلى القلق بشأن الاقتصاد الصيني.



ومن المنتظر الثلاثاء بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية وحالة التوظيف والتضخم في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



من جانبها، حذرت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" من أن عدم رفع أو تعليق سقف الدين في البلاد ربما يؤدي إلى نفاد الأموال اللازمة خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم.



وزادات المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مع تصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تواجه أزمة ديون ضخمة وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



وردا على الأزمة، يحاول البنك المركزي الصيني تخفيف وطأتها بالأسواق من خلال ضخ سيولة في النظام المالي بحوالي 90 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار).



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.68 دولار وأغلق عند 70.29 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.79% أو ما يعادل 1.42 دولار إلى 73.92 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 614 نقطة) إلى 33970 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34459 نقطة وأقل مستوى عند 33613 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.7% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 4357 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4402 نقطة وأقل مستوى عند 4305 نقاط.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 2.2% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 14713 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14841 نقطة وأقل مستوى عند 14530 نقطة.