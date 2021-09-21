شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض مع تسارع وتيرة الحصاد في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن توقعات بزيادة المعروض نتيجة تسارع وتيرة الحصاد في الولايات المتحدة.



وتشهد مناطق واسعة في ولايات الغرب والوسط الأمريكية التي تعرف بحزام الحبوب انتعاشا في وتيرة الحصاد خلال الأيام القليلة الماضية، كما تأثرت السلع الزراعية سلبا بانخفاض أسهم شركات الطاقة.



وتشير التوقعات إلى أن حصاد الذرة الأمريكية اكتمل بنسبة 10% حتى أمس الأحد بينما اكتمل حصاد الصويا بنسبة 5% بناء على مسح أجرته وكالة رويترز، وذلك قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% إلى 5.21 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.27 دولار وأقل سعر عند 5.15 دولار.