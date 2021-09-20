شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تهوي و«ناسداك» إلى أدنى مستوى في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هوت بورصة وول ستريت اليوم الاثنين إذ أثارت مخاوف من انهيار محتمل للعملاق العقاري الصيني إيفرجراند موجة مبيعات واسعة ودفعت المستثمرين للفرار من الأسهم إلى ملاذات استثمارية آمنة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع إلى أدنى مستوى له في حوالي شهر وجاءت أسهم مايكروسوفت وألفابت وأمازون دوت كوم وآبل وفيسبوك وتسلا بين أكبر الخاسرين في المؤشر الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا وأيضا في المؤشر إس اند بي 500 .