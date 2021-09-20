السعودية ضمن أعلى الدول في الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت السعودية ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة على مستوى العالم، في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، حسب تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي.

ويقيس المؤشر مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسة وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا.

وتتضمن المجالات الأربعة التي يقيسها التقرير: النظم الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية، والتفاعل مع المواطنين، وممكنات التكنولوجيا الحكومية.

ووفقا للتقرير جاءت المملكة ضمن الدول الأعلى الرائدة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين. فيما جاءت في المجموعة العالية في مجالي النظم الحكومية الأساسية وممكنات التكنولوجيا الحكومية.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «المملكة تتفوق عالميا في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين».

وثمن الصويان، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة مما أسهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوها بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في المجالات التنموية كافة وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة لتكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على الصعد كافة.

إنجاز

«إنجاز وتفوق عالمي تحققه المملكة في تقرير النضج الرقمي الصادر من البنك الدولي، يصنف المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين».

هيئة الحكومة الرقمية

تفوق

«المملكة تتفوق عالميا في تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين».

المهندس أحمد الصويان - محافظ هيئة الحكومة الرقمية

تقدم

«من منظور رقمي عالمي؛ تجلت معالم #رؤية_السعودية_2030 واتضحت بتوالي الإنجازات الوطنية التي ساهمت في تقدم المملكة ضمن الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، بحسب تقرير النضج الرقمي GovTech الصادر عن البنك الدولي».

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

يقيس مؤشر النضج 4 مجالات للتحول الرقمي بالقطاع العام:

