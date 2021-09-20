شكرا لقرائتكم خبر عن الأميك: 51% زيادة في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث أخر تقرير صادر من " مجلس معلومات سوق السيارات أميك " عن حجم "مبيعات السيارات " خلال الأشهر الأولى من العام الجارى 2021 ، الذي سجل انتعاش بالمبيعات هذه الفترة بنسبة 51.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وسجلت " مبيعات السيارات " بالسوق المصرية زيادة خلال هذه الفترة بعد بيع 112 ألف و204 مركبة ، مقارنة بـ73 ألف و966 مركبة فقط خلال نفس الفترة من العام الماضى .

أما عن مبيعات " سيارات الركوب –الملاكى " فقد ارتفعت بعد أن سجلت 81 ألف و900 سيارة مقارنة بـ50 ألف و900 سيارة مباعة خلال نفس الفترة من 2020 بزيادة 61%.