شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران رقم Qs 1240 القادمة من مطار براغ الدولي اشتبه أحمد محمد فايد فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر تحت اشراف خالد يحيى عثمان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود أشياء معتمة ومتماثلة بحقائب الراكب .

وتم تكليف طارق منصور إشراف عاصم عبدالعليم مدير الحركة، بتفتيش أمتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود ١٩٩ عبوة مستلزمات طبية قساطر طبية للقلب وأوعية دموية مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقيبه بطريقة يصعب الوصول إليه .

وتبلغ التعويضات والغرامات المستحقة ٤٣٠ ألف جنيه، وتم التحريز بلجنة مكونة من بسام يحيي ومحمد فايد، وبحضور وليد زيادة بإدارة الأمن الجمركي .

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.