شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل سلسلة خسائرها رغم استقرار الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب اجتماع الفيدرالي.



وسوف يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية وحالة سوق العمل ومعدل التضخم وأيضا سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



كانت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قد حذرت من عدم رفع أو تعليق سقف الدين مشيرة إلى أن ذلك ربما يؤدي إلى نفاد الأموال اللازمة خلال الشهر القادم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى مستوى 22.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 22.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 22.02 دولار.