شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب لاجتماعات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع.



وسوف تنعقد في الأيام القليلة المقبلة اجتماعات للجان السياسة النقدية في كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الياباني والبريطاني والسويسري والسويدي والنرويجي.



هذا، وتنتظر البنوك المركزية العالمية مزيدا من الإشارات التي تدل على صعود معدلات التضخم من أجل البدء في تقليل الإجراءات التحفيزية غير التقليدية.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود حول العالم لمكافحة فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" في بعض المناطق وتسببها في إعادة فرض قيود الإغلاق مجددا.



وفي سياق متصل، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فاعلية وأمانا في الاستخدام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3653، وسجل أعلى سعر عند 1.3755 وأقل سعر عند 1.3640.