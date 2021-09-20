شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه نحو الارتفاع رغم الاستقرار الإيجابي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من استقرار الدولار الأمريكي إيجابياً أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك قبيل بدء الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية وحالة سوق العمل ومعدل التضخم وأيضا سبل مواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



هذا، ويسود عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة للفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة شملت تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة خاصة وأن البنك المركزي ألمح إلى البدء في تقليص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



وفي سياق منفصل، حذرت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" من عدم رفع أو تعليق سقف الدين مشيرة إلى أن ذلك ربما يؤدي إلى نفاد الأموال اللازمة خلال الشهر القادم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1763.6 دولار للأوقية.