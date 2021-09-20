شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه ويستقر إيجابياً خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، لكنه قلص مكاسبه وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وسوف يبدأ غدا الثلاثاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية وحالة التوظيف والتضخم ومدى تعافي الاقتصاد الأمريكي في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



ويهيمن عدم اليقين على الأسواق حيال الخطوات القادمة للفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة شملت تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة خاصة وأن البنك المركزي ألمح إلى البدء في تقليص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" حذرت من أن عدم رفع أو تعليق سقف الدين في البلاد ربما يؤدي إلى نفاد الأموال اللازمة خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.