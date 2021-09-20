شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: نعمل على تنمية الاستخدام السلمي للتقنية النووية في مجالات مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للاستخدام السلمي للطاقة النووية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية ودرجات الأمان، ويشمل ذلك المشروع الوطني للطاقة الذرية.

وقال وزير الطاقة في كلمة المملكة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية «المملكة ملتزمة في سياساتها الوطنية بأعلى معايير الشفافية والموثوقية، وأعلى درجات الأمان، وتعمل على تنمية الاستخدامات السلمية للتقنية النووية في المجالات المختلفة، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية».

ووفق حساب وزارة الطاقة على تويتر أمس، عبر الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن سروره ببدء أعمال تشييد مبنى مركز الأمن النووي ضمن مباني مختبرات الوكالة الذي دعمته المملكة بعشرة ملايين دولار، كما دعمته غيرها من الدول الصديقة، للإسهام في دعم الدور المحوري للوكالة في المنظومة العالمية للأمن النووي.

وأوضح أن المملكة تتعاون بشكل وثيق مع وكالة الطاقة الذرية في تطوير مشروعها للطاقة الذرية، مقدما شكره للوكالة على تقديم الخدمات الفنية والاستشارية.

وأشار إلى أن المملكة تشدد على التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي مع الحفاظ على

حقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واستثمار ثرواتها الطبيعية في ظل بيئة آمنة من التهديدات النووية. وقال «إن المملكة تطالب المجتمع الدولي بتحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل عمليا للأسلحة النووية لتحقيق بنود المعاهدة».

وأعرب عن قلق المملكة حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي. وأضاف «نؤكد على أهمية تنفيذ قرار 1995م كاملا بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط».