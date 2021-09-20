شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الجدعان أصدر قرارا بتعيين عبدالله بن زرعه رئيسا للمكتب التنفيذي للمملكة في صندوق النقد الدولي.

وثمن الجدعان جهود ماهر مؤمنة الرئيس السابق للمكتب التنفيذي في الفترة التي قضاها في هذا المنصب. وجاء تعيين بن زرعه استنادا إلى خبراته في المجالات المالية والاستثمارية وإدارة الدين العام، وإدارة الائتمان والأصول، وتمويل الشركات والخزينة، حيث كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات وكبير الإداريين التنفيذيين في المركز الوطني لإدارة الدين، ليشرف على مجموع محفظة الدين عبر مختلف عملاتها، ومواعيد استحقاقها وخدمة الدين، بالإضافة إلى إدارة عملية التصنيف الائتماني السيادي للمملكة، وعلى جميع وظائف الدعم بالمركز.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمملكة عضو دائم في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث يمثل السعودية بشكل مستقل، ويضم 24 مديرا تنفيذيا يمثلون الدول الأعضاء التي يصل عددها إلى 190 دولة، تهدف للعمل على تعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، وتعزيز فرص العمل العالية والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في أنحاء العالم.