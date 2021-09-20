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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية، اختتم الورش التدريبية الـ18 للبرنامج العالمي «إمبريتك»، التي استمرت لمدة 6 أيام في مدينة الرياض، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وبلغ عدد المستفيدين من الورشة21 رائدا ورائدة، استطاعوا خلال ستة أيام تحقيق مبيعات تجاوزت الـ80 ألف ريال، وذلك من خلال تكوينهم لمجموعات وتحديد أفكار لكل مشارك والعمل على تنفيذها وتسويقها على أرض الواقع، حيث يتم تقديم هذه الورشة من قبل مدربين معتمدين من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.

وألقى المشرف العام للخدمات غير المالية ومستشار الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني كلمة شكر فيها خريجي البرنامج وفريق المدربين من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما تم توزيع الشهادات على خريجي البرنامج الذين اجتازوا جميع المتطلبات التدريبية خلال 6 أيام.