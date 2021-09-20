أبوعتيق: وجهة «مسار» في مرحلة الترتيب للاكتتاب وستكون جاهزة للطرح خلال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، أن أولوية الشركة إيجاد قيمة مضافة لوجهة «مسار »، وبناء نماذج ابتكارية أكثر مرونة واستدامة مع المستثمرين لتعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها. وأوضح أبوعتيق، في حوار مع «مكة » أن وجهة مسار في مرحلة الترتيب للاكتتاب وستكون جاهزة للطرح العام خلال 2022 . وأشار إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المستثمرين المؤسساتيين، وأن هناك شركات فنادق عالمية شرعت في التخطيط لتنفيذ مشاريعها ضمن المنظومة المتكاملة للوجهة، مبينا أن مسار وجهة جاذبة ومحفزة لتوظيف الاستثمار بهدف تحقيق العوائد عبر شراكات فاعلة، وتبنت مفهوم صناعة الوجهات الحديثة باحترافية عالية، وتصميم قائم على بنية تحتية مستدامة لـ 100 عام قادمة. وذكر أن الوجهة توفر فرصا واسعة للاستثمار في قطاعات الضيافة والإيواء والإقامة والنقل، وفق معايير تسهم في إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين وتلبية احتياجاتهم العصرية، مضيفا أن الوجهة أحد الممكنات الرئيسة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال برامجها المتعددة، ومنها برنامج ضيوف الرحمن الذي يستهدف استقطاب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030 .





الأولوية إيجاد قيمة مضافة لوجهة مسار وبناء نماذج ابتكارية أكثر مرونة واستدامة مع المستثمرين لتعزيز جودة حياة سكان مكة وزوارها



تبنت وجهة مسار مفهوم صناعة الوجهات الحديثة باحترافية عالية وتصميم قائم على بنية تحتية مستدامة لـ100 عام قادمة



توفر الوجهة فرصا واسعة للاستثمار في قطاعات الضيافة والإيواء والإقامة والنقل وفق معايير تسهم في إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين



كم نسبة الإنجاز في وجهة مسار حتى الآن؟

في مرحلة التخطيط لمكونات الوجهة وضعنا ساكن مكة وزائرها نصب أعيننا، وكان هدفنا الرئيسي من المكونات إثراء تجربة الزائر. ووفقا لذلك تتكون الوجهة من أنفاق ومسارات ومواقف سيارات، وعشرات الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية، ومراكز تجارية وثقافية وحكومية بالإضافة إلى الساحات المفتوحة للعامة. تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 68% حتى الآن. وتتمثل العناصر الأساسية لوجهة «مسار» في المسار الرئيسي الممتد من المدخل الغربي للعاصمة المقدسة من طريق الأمير محمد بن سلمان وصولا إلى ساحة الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى المسارات الأخرى مثل مسار المشاة، ومسار المركبات، ومسار الحافلات الترددية.

هل أبدت شركات عالمية رغبتها في الاستثمار بالمشروع؟ ما هي؟

هناك شركات فنادق عالمية لم تتوقف عند إبداء الرغبة فحسب، بل شرعت في التخطيط لتنفيذ مشاريعها ضمن المنظومة المتكاملة للوجهة، وهي جراند حياة وكمبيسكي وهيلتون وماريوت وتاج. وهناك أيضا العديد من الشركات التي أبدت الرغبة في أن تستثمر بشكل مباشر في مكة المكرمة لكنها في انتظار إجازة الأنظمة التي تسمح للشركات العالمية بالاستثمار المباشر.

متى سيتم طرح الشركة للاكتتاب؟ وهل تم الترتيب مع مديري اكتتاب واستشاريين؟

سيتيح الطرح فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في النمو الاستراتيجي للوجهة التي تعتبر أحد المشاريع الريادية في المملكة. وما يمكن التأكيد عليه هو أن وجهة «مسار» ستكون جاهزة للطرح العام خلال العام القادم 2022. في الوقت الحالي ما زلنا في مرحلة الترتيب للاكتتاب، ولم يتم تحديد مستشاري الطرح ولا مديري الاكتتاب بشكل نهائي. وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهذا الجانب فور اكتمال كافة الترتيبات بإذن الله.

طرحتم «صناديق الإنماء مكة للتطوير» بقيمة 17 مليار ريال لتطوير 7 أبراج فندقية ومجمعين تجاريين.. متى سيتم البدء في ذلك؟

يسير المخطط التطويري للوجهة وفق المراحل الزمنية المحددة، وحريصون على إنجاز معدلات أكبر في عمليات تنفيذ الأعمال الجارية بالوجهة خلال العام الحالي، ومنها مشاريع الأبراج والمجمعات التجارية والتي سيتم البدء في تنفيذها بنهاية العام الحالي 2021.

كم يبلغ عدد القطع التطويرية في الوجهة؟ وما القطاعات المستهدفة؟

يبلغ إجمالي عدد القطع التطويرية 205 قطع، وتقدر مساحات قطع الأراضي التطويرية الاستثمارية في الوجهة بـ 690 ألف م2، تستهدف بناء وتشغيل 38 ألف غرفة فندقية و13 ألف وحدة سكنية، عبر قنوات استثمارية طويلة المدى، تتضمن 58 فندقا و59 مبنى سكنيا و82 شقة فندقية ومراكز تجارية و6 أراض لخدمات متنوعة.

ما هي ضمانات الاستثمار على المدى الطويل في الوجهة؟

في الاستثمار لا توجد ضمانات وإنما توجد مخاطر وهذه المخاطر تكون إما مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة، والاستثمار طويل الأجل في وجهة مسار تعتبر مخاطره منخفضة من ناحية الموقع والأهمية، حيث إن الموقع استراتيجي في قلب مدينة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام الثابت عبر الأزمان، والذي لن يتغير أبدا، بخلاف المدن التي تشهد نموا مستمرا يتغير فيه مركز المدينة مثل ما يحدث في جدة والرياض والذي يتغير معه مركز المدينة كل 15-20 عاما تقريبا.

كما تعتبر وجهة مسار أحد الممكّنات الرئيسية لتنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال برنامجها لضيوف الرحمن الذي يستهدف استقطاب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 2030، وأن هذا العدد بحاجة إلى ممكنات من ناحية الإعاشة والإقامة والتنقل. وتسعى الوجهة إلى توفير العرض المناسب لهذا العدد الكبير من الحجاج والمعتمرين، وفي نفس الوقت ترتبط بشكل وثيق بجودة الحياة والخدمات التي لا تتوفر بالشكل المطلوب في الوقت الحالي، وتعمل جهة مسار من أجل توفير هذه المتطلبات.

ما الصعوبات التي واجهها المشروع خلال أزمة كورونا وكيف تم التغلب عليها؟

تم بحمد الله التغلب على الصعوبات والتحديات الناجمة عن تداعيات أزمة كورونا، خاصة خلال فترة الحظر التي تم فيها تقليص ساعات العمل استجابة لتوجيهات الجهات المختصة. وتم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ المشروع باحترافية مع الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المعنية.

بماذا تتميز البنية التحتية للمشروع مقارنة بمشاريع مماثلة؟

تتميز وجهة «مسار» بموقعها الاستراتيجي في مركز مدينة مكة المكرمة، بجوار الحرم المكي الشريف، وتعزيزا لهذه الأهمية تبنت الوجهة مفهوما جديدا ومختلفا في صناعة الوجهات الحديثة يقوم على تطبيق أحدث استراتيجيات صناعة الوجهات النموذجية باحترافية عالية، وتصميم قائم على بنية تحتية مستدامة لـ 100 عام قادمة.

يشتمل التخطيط والتصميم الحضري للوجهة على خيارات متعددة ومتنوعة تشمل السكن والتسوق وتوفر سهولة التنقل عبر وسائل المواصلات المتنوعة بين مرافق الوجهة وبين المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف.

ما الجهات المستهدفة بالاستثمار وما أنواع الفرص المتاحة؟

في وجهة مسار نبحث عن كل مستثمر يضيف القيمة المطلوبة وفق المعايير الخاصة بالوجهة، وحتى يتمكن المستثمر من إضافة هذه القيمة لا بد أن يكون مستثمرا مؤسساتيا. والحمد لله تم استقبال المستثمرين المتميزين في مختلف القطاعات التي تعمل عليها الوجهة، والتي تغطي مجالات الصحة والإقامة والتسوق والترفيه وخدمات الحج والعمرة والسياحة الدينية. بحيث يتم تقديم الخدمة المطلوبة بجودة عالية، لذلك يمكننا القول بأننا نستهدف كل من يساعد على خلق القيمة وفق المعايير المتبناة من قبل الوجهة.

متى سيتم طرح الفرص في مسار أمام الراغبين بالاستثمار؟

حسب الخطة الموضوعة سيتم طرح الفرص الاستثمارية العام القادم 2022. ونظرا للإقبال الكبير من قبل الراغبين للاستثمار في الوجهة، فقد تم تخطي الموعد المعلن في الخطة بتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من المستثمرين، وما زلنا نواصل إجراء النقاشات مع قائمة من مستثمرين آخرين، ونتوقع إقفال العديد من الفرص قبل الموعد المحدد للخطة الموضوعة.

ما مزايا الاستثمار في وجهة مسار؟

الميزة الأساسية للاستثمار في الوجهة هو موقعها الاستراتيجي الذي يضفي عليها أهمية كبيرة، كونها في مركز مدينة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام الثابت عبر الأزمان، والذي لن يتغير في المستقبل.

يلعب الموقع دورا مهما في جعل الوجهة ذات أهمية استراتيجية من عدة اعتبارات منها الجاذبية وسهولة الوصول، لضمان كثافة الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي إتاحة فرص استثمارية لا تتوفر في مواقع استثمارية أخرى، وتمتد لمئات الأعوام.

ويضيف الموقع أيضا تعزيز الفرص الاستثمارية طويلة المدى، والتي تهتم بجودة حياة الإنسان، والذي يعتبر أولوية، وهو أيضا ما لا يتوفر في أي موقع آخر. ما يميزنا بشكل مختلف هو أن هذه الوجهة تركز على جودة حياة سكان مكة المكرمة وزوارها.

تم دمج نظام إدارة المباني في الوجهة مع نظام متعدد الوظائف في مواقف السيارات الأربعة، ومسار المشاة للتحكم في الخدمات الأمنية، ونظام تكييف الهواء، ونظام التهوية، ونظام الإنذار ومكافحة الحرائق.

تتضمن الوجهة كذلك العديد من الأنظمة التقنية المبتكرة التي ترتبط جميعها بمركز البيانات الرئيسي الذي يغطي كافة الاحتياجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الرقمية والمبتكرة التي ستتوفر في الوجهة المرتقبة، كما سيتم توفير المساحات التي تلزم مزودي خدمات الاتصالات ليقدموا خدماتهم في مختلف أنحاء الوجهة.

«مسار»

وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، ومعلم عصري متعدد الإمكانات والمميزات، تتميز عن غيرها من مشاريع التطوير العمراني والتنموي في المملكة بأهميتها المكانية والروحية بالقرب من الحرم المكي الشريف، فضلا عن ارتباطها الوثيق برؤية المملكة 2030 من خلال عدة برامج خاصة برنامجي ضيوف الرحمن وبرنامج الارتقاء بجودة الحياة.

قد عززت هذه الأهمية العمل من أجل إحـــداث نقلـــة نوعيـــة ضمن منظومة الاستثمار، وتوفيـر المزيـد مـن الخيـارات المتنوعـة، التي ستسهم في تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، ويتماشى هذا التخطيط مع توجه القيادة الرشيدة نحو رفع أعداد ضيوف الرحمن إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030.

كانت البداية بصدور الأمر السامي الكريم رقم 6258/م ب، القاضي بتطوير طريق الملك عبدالعزيز بمكة، وفور صدوره بدأت شركة أم القرى للتنمية والإعمار العمل على تطوير مشروع «مسار» بحصر عقارات الأحياء الستة لأرض المشروع، ثم دفع التعويضات والشروع في الهدم والإزالة ومن ثم البدء في أعمال البنية التحتية.

فكرة المشروع قامت على صناعة وجهة تراعي المنظومة الحضرية والاقتصادية من خلال توظيف التخطيط والتصميم الحضري، الذي راعت فيه ثقافة وأصالة مكة المكرمة، فضلا عن توفير خدمات تضمن سلاسة حركة الزوار، وتجارب جذب مميزة ومتنوعة لتعزيز جودة سكانها وزوارها.

جاء اختيار الاسم «مسار» لسهولة نطقه بجميع اللغات، وليعبر عن مفهوم الحركة الشاملة الذي تعتمد عليه الوجهة باحتوائه على عدة مسارات تعكس الملامح المستقبلية للوجهة، والتي تشتمل على مسار للمشاة بطول 3.650 م، والذي يتوسط مسار الحركة الرئيسي باتجاهين بعرض 40 م لكل اتجاه، ولا يتقاطع معها، ليمثل الامتداد الطبيعي لساحات الحرم المكي الشريف، كما تشتمل الوجهة على مسارات أخرى للمركبات والحافلات الترددية.

فرص استثمارية:

205 قطع تطويرية في وجهة مسار

690 ألف م2 مساحات القطع

تضم:

38 ألف غرفة فندقية

13 ألف وحدة سكنية

تستهدف بناء وتشغيل:

58 فندقا

59 مبنى سكنيا

82 شقة فندقية

مراكز تجارية

6 أراض لخدمات متنوعة