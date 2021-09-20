أخبار البورصة اليوم الاثنين 20-9-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 20-9-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 706.751 مليار جنيه.

إيقاف تداول 13 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ مصر للفنادق، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أم بى للهندسة، الألومنيوم العربية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، أراب للتنمية والاستثمار العقارى، الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، سماد مصر (ايجيفرت)، المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، أصول للوساطة فى الأوراق المالية.

تراجع جماعى للمؤشرات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 706.751 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 347.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.24% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.72%، والعرب على 5.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.03%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 2.02 مليون جنيه، 105.5 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 82.3 مليون جنيه، 16.6 مليون جنيه، 17.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64%، ليغلق عند مستوى 10710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4182 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3855 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4074 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1100 نقطة.

وصعدت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 140 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للمحابس، المجموعة المصرية العقارية، الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار 105 ألف سهم، 2297 سهم، 100 ألف سهم، 281.03 ألف سهم، 20875 سهم، على التوالى، فيما اشترى مجلس إدارة شركتى العبور للاستثمار العقارى، برايم القابضة للاستثمارات المالية 2000 سهم، 137273 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولى 27 ألف سهم، 48.2 ألف سهم، على التوالى، واشترت إدارة البنك التجارى الدولى (مصر) 50 ألف سهم.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية مصر للدواجن المنفذة بجلسة أمس الأحد، مع تعديل سعر الفتح لجلسة اليوم إلى 13.17 جنيه.

كما أعلنت الهيئة، صدور قرار رئيس الهيئة رقم (720) لسنة 2021 بوقف شركتى المصرية للتنمية والاستثمارات المالية – اديك وكذا قرار الوقف رقم (721) لسنة 2021 المصرية القابضة لمواد التعبئة والتغليف وجارى استكمال السير فى إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.