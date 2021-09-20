شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تكرير الخام وتصنيع البترول بالإسكندرية للبترول خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية إحدى قلاع صناعة التكرير المصرية، حيث تساهم بنسبة 45% من إجمالى طاقات التكرير وتصنيع البترول، وجارى حاليًا تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة مصافى التكرير بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات بمجال التحول الرقمى وربطها بمنظومة موحدة تساعد فى اتخاذ القرار للوصول إلى أقصى معدلات ممكنة فى كفاءة التشغيل وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتكرير وتصنيع البترول بشركة الإسكندرية للبترول خلال 2020-2021 والتى كانت كالتالي..

س. ما حجم الكميات التى تم تكرير ها بمعمل شركة الاسكندرية للبترول خلال2020-2021؟

ج. كميات الخام التى تم تكريرها بواسطة معمل الشركة بلغت حوالى 5 مليون طن.

س. ما هى قيمة المساهمة فى توفير المنتجات البترولية؟

ج. ما تم تكريره خلال 2020 -2021 ساهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى 48 مليار جنيه ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية، بالإضافة إلى إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها حوالى 891 مليون دولار.

س. ماذا عن مساهمة الشركة فى المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت؟

ج. ساهمت الشركة فى تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التى تم تدبيرها نحو 792 ألف طن أسفلت.

س. ما هى حجم الاستثمارات التى تم ضخها خلال العام؟

ج.تم ضخ استثمارات قدرها حوالى 602 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وتطوير أنظمة الامن والسلامة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

س. كم بلغت قيمة المنتجات البترولية التى تم تصديرها للخارج؟ وماهى الدول التى تم التصدير إليها؟

ج. تم تصدير منتجات بترولية (وقود طائرات وديزل ومازوت ونافتا ومقطرات وشمع سائل) قيمتها حوالى 375 مليون دولار إلى دول إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب.