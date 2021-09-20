شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره مع استمرار القلق بشأن الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل المخاوف المتصاعدة بشأن الطلب العالمي لا سيما من الصين.



وتأتي المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تصاعد أزمة "إيفرجراند" العقارية التي تواجه أزمة ديون ضخمة وسط توقعات بعدم قدرتها على السداد مما سيؤثر سلبا على القطاع العقاري وقطاعات أخرى بوجه عام في الصين.



وردا على الأزمة، يحاول البنك المركزي الصيني تخفيف وطأتها بالأسواق من خلال ضخ سيولة في النظام المالي بحوالي 90 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار).



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% أو ما يعادل 1.47 دولار إلى 70.50 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.7% إلى 74.08 دولار للبرميل.