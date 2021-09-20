شكرا لقرائتكم خبر عن "ساب" يعلن اكتمال شراء أسهمه المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن اكتمال شرائه للكمية المطلوبة من أسهمه المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، البالغة 3.574 مليون سهم، بقيمة 115 مليون ريال، بسعر شراء 32 ريال للسهم.

وأكد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إتمامه لعملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة وأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة بـ 6 أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العامة.

وكان مجلس إدارة "ساب" قد وافق، في مارس 2021، على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 4 مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، وذلك بهدف الاحتفاظ بالأسهم كأسهم خزينة في إطار برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل خسائر بلغت 7.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجع المصرف تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 5.9 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.