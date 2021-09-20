شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع متابعة الانتخابات الفيدرالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين مع متابعة المستثمرين للانتخابات الفيدرالية.



وانطلقت اليوم فاعليات الانتخابات العامة الفيدرالية في كندا حيث يصوت الناخبون لاختيار 338 عضوا في البرلمان والذي ستتشكل منه الحكومة الجديدة في البلاد.



من ناحية أخرى، سوف يبدأ غدا الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية وحالة التوظيف والتضخم في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



ويسود عدم اليقين في الأسواق بشأن خطوات الفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة شملت تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة خاصة وأن البنك المركزي ألمح إلى البدء في تقليص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



من جانبها، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فاعلية وأمانا في الاستخدام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7805، وسجل أعلى سعر عند 0.7845 وأقل سعر عند 0.7754.