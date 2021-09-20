شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يقع تحت وطأة الضغوط بفعل قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والقلق بشأن الطلب العالمي على المعادن الصناعية على أثر تصاعد جائحة "كورونا" في بعض الدول.



ولجأت بعض الدول إلى إعادة فرض قيود الإغلاق نتيجة انتشار سلالة "دلتا" لديها الأمر الذي ينذر بتصاعد منحنى الجائحة.



وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من اللقاحات لاحتواء المرض.



وفي نبأ سار بشأن ذلك اليوم، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فاعلية وأمانا في الاستخدام للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 13:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 4.15 دولار للرطل.