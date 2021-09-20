شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية تداولات الأسبوع و"ناسداك" أدنى 15 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين بعد تسجيل خسائر في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة السياسة النقدية وحالة التوظيف والتضخم في ضوء البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً.



ويسود عدم اليقين في الأسواق بشأن خطوات الفيدرالي بعد صدور بيانات اقتصادية متضاربة شملت تباطؤ التضخم وارتفاع مبيعات التجزئة خاصة وأن البنك المركزي ألمح إلى البدء في تقليص مشترياته من السندات قبل نهاية العام الجاري.



وفي سياق منفصل، حذرت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" من أن عدم رفع أو تعليق سقف الدين في البلاد ربما يؤدي إلى نفاد الأموال اللازمة خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3 % (ما يعادل 470 نقطة) إلى 34117 نقطة، وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 4370 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 14796 نقطة.