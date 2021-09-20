شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المتطورة" توافق على توزيع أرباح عن العام 2021 بقيمة 18 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن موافقة مجلس إدارة إحدى شركاتها الزميلة "العبيكان للزجاج"، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن عام 2021، بقيمة 18 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذه الأرباح تمثل 10% من رأس مال الشركة، وسيتم توزيعها بواقع ريال عن كل سهم.

ويُشار إلى أن المتطورة تمتلك في "العبيكان للزجاج" ما نسبته 40% من رأس المال البالغ 24 مليون سهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 19 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن موعد التوزيع في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 16.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى إرتفاع الإيرادات بسبب إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وإرتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وإرتفاع الايرادات الأخرى، على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإرتفاع الزكاة التقديرية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 33.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.