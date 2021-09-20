شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء والتسويق تحصل على تسهيلات بـ 100 مليون ريال من بنك الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الغرض من هذه التسهيلات تمويل استثمارات عامة وتم المنح استنادا على قوة المركز المالي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.1 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 7.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى ارتفاع الايرادات في جميع القطاعات التشعيلية في القوائم الموحدة (تجاري وصناعي) بسبب تحسن الحركة الاقتصادية لقطاع مواد البناء والذي أثر بشكل ايجابي على نتائج أعمال الشركة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 298 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 153.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.