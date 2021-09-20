شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بنان العقارية" تبحث توزيعات الأرباح في 20 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة بنان العقارية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 20 أكتوبر المُقبل، وذلك لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 5 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

هذا وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى زيادة ارباح الشركة من نتائج اعمال الشركة الزميلة والمشروعات المشتركة وتوزيعات ارباح محفظة الاسهم بالاضافه زيادة ايرادات الايجارات نتيجة اضافة مبني تجاري الي الاستثمارات العقارية للشركة.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 8.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 6.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.