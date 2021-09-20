شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "موبي" تبحث توزيعات الأرباح في 11 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية "موبي" دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى، وذلك في يوم الاثنين الموافق 11 إكتوبر 2021، وذلك لبحث توزيعات الأرباح عن النصف الأول من العام 2021 بقيمة 5 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، فإن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 11.1 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2021 إلى زيادة فى المبيعات بمقدار 5% وانخفاض فى خسائر الهبوط فى الذمم، بالإضافة إلى انخفاض فى مصاريف التمويل بقيمة 347.862 ألف ريال سعودى

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 101 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 96 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.