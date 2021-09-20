شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.80دولار لبرنت و71.32 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،74.80 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.32 دولار للبرميل، حيث شهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية تراجعا بشكل طفيف.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.3% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الرابع لها على التوالي بنسبة 3.2% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.