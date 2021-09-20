شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. 26 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية استقرار أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلي اليوم الاثنين 20-9-2021 وذلك وفقا للأسعار من المزارع المحلية.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو، واستقرت الدواجن البلدى 32جنيها للكيلو في المزرعة ،وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيه، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البيض في الثلاث أنواع، حيث سجل البيض الأبيض "المزارع" بين 42-43 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53 جنيها، وأسعار البيض البلدى في المزرعة بين51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.