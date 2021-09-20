شكرا لقرائتكم خبر عن 13.6 % زيادة في صادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الاقليمية والعالمية وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء بشركة قها للصناعات الغذائية، بحضور الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية والقصير وزير الزراعة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسى والمهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والمهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد الى جانب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقالت الوزيرة إن هذين القطاعين يمتلكان إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلهما للتصدير لعدد كبير من الأسواق العالمية خاصة في ظل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، مشيرةً الى ان هناك فرص تصديرية متميزة لمنتجات القطاعين وبصفة خاصة في اسواق الدول العربية والأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأشارت جامع إلى أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان محوراً اساسياً في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً، مشيرةً الى اهمية منظومة سلامة الغذاء في زيادة الثقة في المنتج المصري في السوق المحلي والاسواق الخارجية خاصة وانها تمثل شهادة ضمان تؤكد سلامة وجودة المنتجات الغذائية، الامر الذي يسهم في زيادة معدلات التصدير والنفاذ للاسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار لفتت الوزيرة إلى أن صادرات قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بلغت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري 4 مليار و585 مليون دولار مقارنة بـ 4 مليار و35 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 13.6%، مشيرةً إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات القطاعين تتضمن روسيا الاتحادية والسعودية وهولندا وبريطانيا وشمال ايرلندا والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والجزائر والمغرب وليبيا.

وأشارت جامع إلى أن توافر معامل مزودة بأحدث الأجهزة ومعتمدة دولياً داخل المركز يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية وبصفة خاصة المصدرة إلى الأسواق الخارجية، لافتةً إلى أن المركز يتيح خدماته لكافة المصنعين والمنتجين وهو الأمر الذي يعد اضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.