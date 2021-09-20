شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تسجل ارتفاعا طفيفا.. وعيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بشكل طفيف بقيمة جنيهين فقط حتى صياغة هذه السطور، ليسجل الذهب 773 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه.

عيار 21 سجل 773 جنيها.

عيار 18 سجل 662.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6184 جنيها.

أونصة الذهب 1760 دولارا.

تتجه أنظار المستثمرين في أسواق العملات والمعادن إلي كندا اليوم مع عودة التداولات العالمية في البورصات، وذلك انتظارا لما تسفر عنه الانتخابات البرلمانية الفيدرالية في كندا، والتي يكون لنتائجها آثار مباشرة على قرارات المستثمرين وذلك مع وضوح ملامح وشكل السياسية الفيدرالية في كندا.

أسواق المعادن والعملات والأسهم تتوقف يومي السبت والأحد، إذ يكون آخر يوم للتداول على الذهب هو مساء الجمعة، ساعة متأخرة من مساء الجمعة من كل أسبوع.

أسعار الذهب في البورصات العالمية والأسهم والمعادن شهدت اضطرابات واضحة الأسبوع الماضي، وذلك وسط ترقب اجتماع ومؤتمر البنك الفيدرالي الأمريكي والمرتقب يوم الأربعاء القادم.