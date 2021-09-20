شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألماني الجديد :1.6مليار يورو حجم محفظة الاستثمار في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرانك هارتمان، السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الذي تولي مهام منصبه 8 أغسطس الماضي "منذ 6 اسابيع" أن مصر تعتبر أهم شربك لألمانيا كما أن المانيا منخرطه بشدة في الاستثمار في مصر في العديد من المجالات منها الطاقه والغاز لافتا إلي أنه تم مؤخرا عقد صفقه ضخمه بين مصر وشركة سيمنز حول انشاء أول خط لقطار فائق السرعه في الشرق الأوسط يصل بين العلمين والعين السخنه

واضاف السفير الألماني أنه سعيد جدا بالتعاون الألماني مع الحكوميه المصرية والذي تصل الي تقديم ١٥٠ مليون يورو سنويا مخصصة لمشروعات في مجال التعليم المهني والفني والتنميه الحضاريه والطاقه لافتا إلي أن محفظة الاستثمار في مصر تصل إلي 1.6 مليار يورو وهو شىء في غايه الاهميه من أجل تحقيق خطه الاصلاح المستهدفة

وقال هارتمان أن حجم الاستثمارات في مصر لم تتأثر بجائحة كورونا لافتا إلي " علينا أن نفرق بين مجالي التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار مشيرا الى أن حجم الاستثمارات في مصر يصل الي 5 مليار يورو وألمانيا لديها أحد أكبر استثمارات في مصر من خلال شركة سيمنز بقيمة 2.6 مليار يورو في مجال الطاقة والنفط والغاز وفي مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة منها محطات العين السخنه وأسوان وأن هناك اهتمام من خلال شركات المانيه في استغلال مصادر الطاقة الجديدة منها إنتاج الهيدروجين الأخضر

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول الذي عقدته السفارة الألمانية السفير الجديد اليوم الأثنين 20 سبتمبر بمقر السفارة الألمانية وتناول عدد من الموضوعات الثنائية و الإقليمية التي تهم القاهرة وألمانيا