سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين فى مصر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 20-9-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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