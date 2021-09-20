شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين تطالب أعضاءها بسرعة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عموم المستوردين والمستخلصين الجمركيين بسرعة التسجيل لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" قبيل انتهاء المهلة التجريبية المقررة نهاية سبتمبر الحالي، وبدأ التطبيق الإلزامى للمنظومة.

وأوضح "الملواني"، أن النظام الجديد سيساهم في سرعة تيسير الإجراءات وميكنتها، إلى جانب التوسع فى الإفراج الجمركى وهو ما سيساعد على تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

وبحسب الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، فإن هناك إقبالًا ملحوظًا على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن ١٨ ألفًا، وتم استصدار ٢٦ ألف رقم "ACI" وسجل ٢٨ ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على "بلوك تشين" منذ انطلاق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًا فى شهر أبريل الماضى.

وأشاد «رئيس لجنة التجارة الخارجية» بالمزايا التحفيزية التي أطلقتها وزراة المالية لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة "ACI" والتي تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن سجَّل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى، إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات.

أشار "الملواني"، إلى أن المنظومة جيدة لكن هناك بطء في عمليات التسجيل للشركات، بالاضافة إلي سقوط السيستم بشكل كبير مما يعد عائقًا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.

وتستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ الأمر الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم فى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها؛ بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.